VS gaan visum Colombiaanse president intrekken

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan het visum van de Colombiaanse president Gustavo Petro intrekken na uitspraken tijdens een pro-Palestijnse demonstratie in New York. Petro riep daar Amerikaanse militairen op bevelen van president Donald Trump te negeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt op X van "roekeloze en opruiende acties".

De linkse Petro verscheen vrijdag op een manifestatie in Manhattan, waar hij de Palestijnse vlag omhooghield en via een megafoon opriep tot de vorming van "een groot leger, groter dan dat van de VS" voor de "bevrijding van Gaza".

Het intrekken van een visum voor een zittend staatshoofd is zeldzaam en onderstreept de verslechterende relatie tussen de VS en Colombia. Dinsdag bij de Algemene Vergadering van de VN riep Petro ook al op tot het starten van een "strafrechtelijk proces" tegen Trump vanwege Amerikaanse aanvallen op vermeende drugssmokkelboten in het Caribisch gebied.