FBI-agenten ontslagen die knielden tijdens George Floyd-protesten

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 september 2025 om 8:02
bijgewerkt om zaterdag, 27 september 2025 om 8:45

De FBI heeft twintig agenten ontslagen die vijf jaar geleden samen met demonstranten hebben geknield tijdens de protesten die waren uitgebroken na de dood van George Floyd. Dat melden Amerikaanse media zoals CNN en ABC News. De groep stond met FBI-vesten knielend op een foto uit 2020, wat tot kritiek leidde binnen de veiligheidsdienst.
De zwarte man George Floyd kwam in datzelfde jaar om het leven doordat een agent minutenlang zijn knie op zijn nek drukte. Zijn dood leidde tot een grote protestgolf tegen racisme en politiegeweld. Het knielen werd een symbool voor de protesten.
De bewuste foto van de FBI-agenten werd al langer onderzocht. De agenten zeiden eerder dat de situatie gespannen was en dat ze hadden geknield om te de-escaleren. Een intern onderzoek stelde vast dat ze daarmee niet de regels van de FBI hadden overtreden. Maar na een nieuwe evaluatie zijn ze nu toch ontslagen.
De vakbond voor FBI-agenten heeft de ontslagen veroordeeld.
