ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump wil dat Microsoft topbestuurder ontslaat

Economie
door anp
zaterdag, 27 september 2025 om 7:37
anp270925043 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat Microsoft topbestuurder Lisa Monaco moet ontslaan. De voormalig veiligheidsadviseur van Barack Obama en plaatsvervangend minister van Justitie onder Joe Biden leidt sinds juli de wereldwijde overheidsrelaties van de techreus.
Op zijn platform Truth Social bestempelde Trump haar als "een gevaar voor de nationale veiligheid", mede om de grote overheidscontracten van Microsoft. Volgens hem zijn Monaco's veiligheidsmachtigingen ingetrokken en mag ze geen federale gebouwen meer betreden.
Monaco coördineerde eerder voor het ministerie van Justitie de reactie op de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari 2021.
De uithaal van Trump volgt een dag na de aanklacht tegen voormalig FBI-directeur James Comey. De president zei vrijdag meer vervolgingen van zijn "politieke vijanden" te verwachten. Microsoft wilde geen commentaar geven op de uitspraken.
loading

POPULAIR NIEUWS

148758709_m

Als je vaak deze Japanse lekkernij eet, is de kans dat je vroeg sterft veel hoger

ANP-537470721

Orkaan Gabrielle raast richting Europa, wat merken wij daar dit weekend van?

ANP-529080706

Je lievelingskleur zegt meer over wie je bent dan je zou denken

shutterstock_2607505009 (1)

Borstvoeding verandert een kind – genetisch

ANP-530929768

Nederlandse tieners (17) opgepakt voor Russische spionage: ouders in shock

ANP-17399483

Zo krijg je de geur van knoflook of ui van je handen

Loading