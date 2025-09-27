Trump wil dat Microsoft topbestuurder ontslaat

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat Microsoft topbestuurder Lisa Monaco moet ontslaan. De voormalig veiligheidsadviseur van Barack Obama en plaatsvervangend minister van Justitie onder Joe Biden leidt sinds juli de wereldwijde overheidsrelaties van de techreus.

Op zijn platform Truth Social bestempelde Trump haar als "een gevaar voor de nationale veiligheid", mede om de grote overheidscontracten van Microsoft. Volgens hem zijn Monaco's veiligheidsmachtigingen ingetrokken en mag ze geen federale gebouwen meer betreden.

Monaco coördineerde eerder voor het ministerie van Justitie de reactie op de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari 2021.

De uithaal van Trump volgt een dag na de aanklacht tegen voormalig FBI-directeur James Comey. De president zei vrijdag meer vervolgingen van zijn "politieke vijanden" te verwachten. Microsoft wilde geen commentaar geven op de uitspraken.