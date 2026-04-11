Zelensky waarschuwt Rusland voor schending staakt-het-vuren

door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 12:28
anp110426064 1
KYIV (ANP) - Oekraïne zal "op dezelfde manier" reageren als Rusland het staakt-het-vuren schendt. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gemeld op X. Zijn land zal zich volgens hem houden aan de tijdelijke wapenstilstand, maar schrijft hij: "We weten allemaal met wie we te maken hebben."
Zelensky schrijft dat de Oekraïense krijgsmacht voorbereid is op elke mogelijke ontwikkeling aan de frontlinie. "Het uitblijven van Russische aanvallen in de lucht, op land en op zee betekent dat er van onze kant geen reactie volgt."
Het staakt-het-vuren tijdens Orthodox Pasen gaat zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd in en duurt tot en met zondag. Het is volgens de president wellicht ook het begin van "een echte stap richting vrede". Een mogelijke verlenging van de wapenstilstand na Pasen is ook aan Russische zijde meegedeeld, aldus Zelensky.
Voorafgaand aan de wapenstilstand werden door beide landen nog aanvallen gemeld.
loading

180548401_m

138360854_m

Scherm­afbeelding 2026-04-10 om 08.57.52

299967073_m

generated-image (1)

anp110426001 1

Loading