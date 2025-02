VS-gezant: niemand zal Oekraïne een vredesakkoord opleggen

BRUSSEL (ANP/RTR) - De gezant van de Amerikaanse president Donald Trump voor Oekraïne, Keith Kellogg, zegt dat niemand de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een vredesakkoord zal opleggen. Zelensky en het volk van Oekraïne zullen die beslissing nemen, verzekerde Kellogg bij het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel.

Kellogg is van plan naar Oekraïne te gaan om Zelensky te spreken. Dinsdag komen een Russische en Amerikaanse delegatie in Saudi-Arabië bijeen om te verkennen of vredesoverleg over Oekraïne mogelijk is.