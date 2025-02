Beleggers voorzichtig, maar AEX sluit op hoogste stand ooit

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de Europese effectenmarkten deden het maandag voorzichtig aan, in afwachting van de uitkomst van de vredesonderhandelingen tussen de VS en Rusland over Oekraïne. Ook moesten ze het zonder de sturing van Wall Street doen, want de Amerikaanse beurzen zijn gesloten vanwege Presidents' Day.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde 0,2 procent hoger op een recordstand van 948,54 punten. De hoofdindex tikte vorige week al de hoogste koers ooit aan, waarmee het oude record van juli 2024 werd aangescherpt. De MidKap won eveneens 0,2 procent, op 863,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,2 procent.

Techinvesteerder Prosus (plus 3,4 procent) mocht zich opnieuw winnaar noemen onder de hoofdfondsen in Amsterdam. Het bedrijf profiteerde van een sterke koersstijging van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarin Prosus een groot belang heeft, steeg naar het hoogste koersniveau sinds 2021 nadat het bedrijf aankondigde het Chinese AI-programma DeepSeek te gaan gebruiken voor zijn sociale mediaplatform en chatapp WeChat. Vrijdag won Prosus al bijna 5 procent dankzij een stevige opmars van Tencent.