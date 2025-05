VS-gezant Witkoff noemt reactie Hamas totaal onacceptabel

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff is volstrekt ontevreden met het antwoord van Hamas op zijn voorstel voor een staakt-het-vuren. Volgens hem is de reactie van de Palestijnse militante beweging "totaal onacceptabel" en betekent die een stap terug in het vredesproces.

"Hamas moet het voorstel accepteren dat wij hebben aangedragen als basis voor toenaderingsgesprekken, die deze week onmiddellijk kunnen beginnen", schrijft Witkoff op X. "Dat is de enige manier waarop we in de komende dagen een zestigdaags staakt-het-vuren kunnen bereiken, waarin de helft van de levende gijzelaars en de helft van degenen die zijn overleden weer naar huis komen."

De VS stelden eerder dat Israël al akkoord was met het Amerikaanse voorstel. Hamas diende zaterdagmiddag een reactie in. Volgens een functionaris van de Palestijnse beweging was de inhoud daarvan positief, maar moesten er nog een paar dingen veranderd worden. Het is niet bekend om welke wijzigingen het gaat.