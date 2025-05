Voetbalfans bestormen ringweg van Parijs tijdens CL-finale

PARIJS (ANP) - De Champions League-finale van Paris Saint-Germain tegen Internazionale heeft in Parijs voor een aantal opstootjes en incidenten gezorgd. De politie moest op meerdere plekken optreden en fans bestormden de ringweg van Parijs, meldt het Franse RTL Info.

Op sociale media zijn beelden te zien van tientallen mensen die over de drukke weg lopen. Ze rennen weg op het moment dat er een politieauto aankomt.

De politie hield vooraf al rekening met ongeregeldheden en zette 5400 agenten in om de orde te bewaken. Fans hadden zich onder meer verzameld op de Champs-Élysées, de bekendste winkelstraat van de stad. Volgens Le Parisien was de sfeer relatief rustig, totdat in München al snel het eerste doelpunt van PSG viel. Mensen renden de straat op en er klonken knallen. Hetzelfde gebeurde bij de tweede goal, waarop de politie ingreep met traangas en een waterkanon.

Ook bij het Parc des Princes, het stadion van PSG, was het druk met supporters. Ook daar werd traangas ingezet.