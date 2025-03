WASHINGTON (ANP) - Volgens de Amerikaanse gezant Steve Witkoff voeren de Verenigde Staten zondag gesprekken met Rusland over de oorlog in Oekraïne in de Saudische stad Jeddah. Dat zei Witkoff dinsdag tegen de zender Fox News.

"De duivel zit in de details. We hebben een team dat naar Saudi-Arabië gaat, geleid door onze nationale veiligheidsadviseur (Mike Waltz) en onze minister van Buitenlandse Zaken (Marco Rubio) en ik denk dat we die details moeten uitzoeken", aldus Witkoff.