Brand centrum Delft onder controle, nablussen gaat uren duren

DELFT (ANP) - De grote brand die dinsdagavond uitbrak in het centrum van Delft is "grotendeels onder controle", meldt de brandweer in de nacht. Het nablussen zal echter nog uren duren. De brand ontstond rond 20.30 uur in een woning aan de Nieuwstraat en sloeg over naar meerdere bovenwoningen in die straat en naar twee woningen aan de Wijnhaven. Een persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De getroffen woningen zijn zwaar beschadigd en vooralsnog onbewoonbaar, meldt de brandweer. Ook aangrenzende woningen en winkelpanden hebben schade. Ongeveer tien mensen moesten hun huizen verlaten. Zij werden opgevangen in het stadhuis en later voor de nacht naar een hotel gebracht. De brandweer redde ook twee katten uit de brandende woningen.

In verband met mogelijk instortingsgevaar en om de hulpdiensten de ruimte te geven is de Nieuwstraat afgesloten.