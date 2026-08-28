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VS: ICE pakt Britse radicaalrechtse politiek commentator op

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 00:30
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NEW ORLEANS (ANP/RTR/AFP) - De Britse radicaalrechtse politiek commentator en influencer Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst (ICE), zo bleek vrijdag uit documenten van de dienst. Eerder nog prees Yiannopoulos het werk van diezelfde ICE.
Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is gearresteerd op het internationale vliegveld van New Orleans en dat er een definitief uitzettingsbevel tegen hem is uitgevaardigd. Volgens het ministerie is Yiannopoulos in mei 2019 legaal de VS binnengekomen via New York, maar "heeft hij ervoor gekozen om langer te blijven dan toegestaan, in strijd met de wetten van ons land".
Milo Yiannopoulos, die al jaren in de VS woont, riep in september op X nog op tot "volledige immuniteit" voor ICE-agenten bij de uitoefening van hun taken. De dienst is belast met de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump.
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