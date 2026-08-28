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Honderden betogen in Washington voor burgerrechten

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 23:26
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WASHINGTON (ANP) - In het centrum van Washington hebben volgens Amerikaanse media honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. Tot de betoging bij het Lincoln Memorial was opgeroepen door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden.
Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale 'March on Washington' van 28 augustus 1963. Toen betoogden er meer dan 200.000 mensen, vooral Amerikanen van Afrikaanse komaf, voor gelijkheid, eerlijker rechtspositie en meer werkgelegenheid.
Een van de sprekers vrijdag was de liberale oppositieleider en politiek veteraan Bernie Sanders. Hij sprak van "een heel gevaarlijk moment in de geschiedenis van Amerika. De droom van een rechtvaardigere en gelijkwaardigere samenleving is nog nooit zo bedreigd geweest als nu", aldus de senator uit Vermont die tot de Democraten wordt gerekend. In november zijn er parlementsverkiezingen in het land.
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