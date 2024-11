VS: inzet Noord-Koreaanse troepen de komende dagen verwacht

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten verwachten dat Noord-Koreaanse troepen in de Russische regio Koersk de komende dagen de strijd tegen Oekraïne zullen aangaan. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken donderdag. Hij drong er bij China op aan om Noord-Korea op andere gedachten te brengen.

Volgens Blinken zijn er 10.000 Noord-Koreaanse troepen in Rusland, waaronder zo'n 8000 in de regio Koersk, waar Oekraïense troepen nog steeds Russisch grondgebied in handen hebben.

Op een persconferentie met defensieminister Lloyd Austin en hun Zuid-Koreaanse collega's zei Blinken dat Rusland de Noord-Koreaanse troepen heeft getraind in infanterie-operaties en in het gebruik van artillerie en drones. Dat geeft volgens de Amerikaanse buitenlandminister aan dat het "volledig van plan is" deze strijdkrachten in te zetten aan de frontlinie.

Als ze het slagveld betreden, worden deze troepen legitieme militaire doelen, zei Blinken.