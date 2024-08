Lange tijd bedreigde Vlaardingse loodgieter overleden

AMSTERDAM (ANP) - Ron van Uffelen, de langdurig bedreigde Vlaardingse loodgieter, is overleden. Dat laten de nabestaanden via advocaat Richard Korver weten. "De oorzaak van het overlijden is naar het zich laat aanzien een medische", schrijft advocatenkantoor Korver in het bericht van het overlijden.

Van Uffelen, zijn gezin en zijn bedrijfsbezittingen zijn lange tijd doelwit geweest van een reeks ontploffingen.

Van Uffelen laat een vrouw en twee kinderen achter. "De familie is ontsteld en vraagt eenieder hun privacy te respecteren, terwijl zij dit totaal onverwachte en grote verlies proberen te bevatten", schrijft Korver.