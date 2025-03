VS komen met overbruggingsplan rond bestand Gazastrook

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten willen met een overbruggingsplan het staakt-het-vuren in de Gazastrook tot na de ramadan en het joodse feest Pesach in april verlengen. In die tijd kan worden onderhandeld over een permanent bestand, maakte het Witte Huis bekend.

De Palestijnse beweging Hamas is op de hoogte gebracht. De VS maakten daarbij gebruik van de bemiddelaars in het conflict, Qatar en Egypte. Hamas zou in "niet mis te verstane bewoordingen" zijn verteld dat het plan snel moet worden uitgevoerd. Daarnaast zou de Amerikaans-Israëlische staatsburger en soldaat Edan Alexander onmiddellijk moeten worden vrijgelaten.

Hamas zei eerder al akkoord te zijn met de vrijlating van de gijzelaar. De beweging is ook bereid de gesprekken over de volgende fase van het staakt-het-vuren te hervatten, nadat de eerste fase begin maart was afgelopen. Israël ziet het ingaan van de tweede fase nog niet zitten, waarin alle Israëlische troepen de Gazastrook moeten verlaten.