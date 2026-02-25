ECONOMIE
VS laten verkoop Venezolaanse olie aan Cuba opnieuw toe

door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 20:21
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten laten weer toe dat Venezuela olie aan Cuba verkoopt, meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. Voorwaarde is dat olieleveringen niet de regering in Havana, maar het Cubaanse volk ten goede komen. Het ministerie noemt de beleidswijziging een maatregel "in solidariteit met het Cubaanse volk".
Cuba lijdt momenteel zwaar onder een energieblokkade die de Verenigde Staten in januari hebben ingesteld. Washington stopte de olieleveringen van Venezuela en verbood ook Mexico olie naar de eilandstaat land te sturen. Met de blokkade zegt Washington regimeverandering in het communistische land te willen bewerkstelligen. Cuba zou volgens de regering-Trump een gevaar vormen voor de nationale veiligheid van de VS.
Maandag beschuldigde de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez de VS ervan een "humanitaire catastrofe" te willen veroorzaken in Cuba.
