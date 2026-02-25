Braziliaanse politici veroordeeld voor moord op gemeenteraadslid

RIO DE JANEIRO (ANP/AFP) - Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft twee voormalige parlementsleden veroordeeld voor het opdracht geven tot de moord op Marielle Franco, gemeenteraadslid in Rio de Janeiro in 2018. Ze werden beiden veroordeeld tot 76 jaar en drie maanden gevangenisstraf.

Franco, een activiste die opgroeide in een favela en een uitgesproken criticus werd van de machtige milities in Rio, was 38 jaar oud toen ze samen met haar chauffeur in het centrum van de stad werd doodgeschoten.

De rechtbank oordeelde dat Franco werd vermoord omdat ze een bedreiging vormde voor de belangen van de criminele gebroeders Brazao. Als raadslid verzette Franco zich tegen de uitbreiding van illegale woningbouwprojecten in arme buurten, een van de grootste inkomstenbronnen van de milities. Ze legde de diepe banden tussen politiek en georganiseerde misdaad bloot, aldus rechter Alexandre de Moraes.

Naast de oud-parlementariërs werden ook een politiecommissaris, politieagent en militielid veroordeeld.