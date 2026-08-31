VS-legerminister Driscoll stapt op na spanningen met Hegseth

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van het Leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Donald Trump na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Dat bevestigt Witte Huis-woordvoerster Anna Kelly, nadat de Wall Street Journal Driscolls opstappen eerder op gezag van ingewijden naar buiten bracht.

Kelly ging niet in op de beweegredenen van Driscoll en zei onder meer: "Minister Driscoll is zeer effectief geweest in het bevorderen van de agenda van president Trump om Amerika weer sterk te maken binnen het ministerie van het Leger." En: "Het Amerikaanse leger is krachtiger dan ooit dankzij zijn werk in nauwe samenwerking met de opperbevelhebber en de minister van Defensie."

Driscolls besluit volgt op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Zo ontsloeg Hegseth in april de hoogste militair van het leger, generaal Randy George, die gezien werd als een bondgenoot van Driscoll. Door het vertrek van Driscoll uit het Pentagon heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevenden meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.