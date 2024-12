VS leggen sancties op aan machtigste man van Georgië

TBILISI (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan Bidzina Ivanisjvili, oprichter van regeringspartij Georgische Droom, oud-premier en algemeen beschouwd als de machtigste man van Georgië. Volgens de VS is hij degene die ervoor zorgt dat het land zich steeds pro-Russischer opstelt.

Ivanisjvili is verreweg de rijkste persoon van Georgië. Hij verdiende zijn vermogen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie met de verkoop van computerapparatuur en werd een machtige oligarch. In 2011 besloot hij de politiek in te gaan en richtte hij Georgische Droom (GD) op. Ivanisjvili won een jaar later de verkiezingen en was ruim een jaar lang premier. Maar volgens waarnemers heeft hij ook daarna altijd de controle over de partij stevig in handen gehouden. Een jaar geleden werd hij benoemd tot erevoorzitter.

GD was aanvankelijk een pro-Europese partij, maar zoekt de laatste jaren juist steeds meer toenadering tot het Kremlin. De afgelopen weken vinden in Georgië grote protesten plaats tegen de pro-Russische koers van de regering en de woede van de demonstranten richt zich daarbij ook nadrukkelijk op Ivanisjvili.