Productie Nederlandse industrie licht omhoog

DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in mei licht gestegen, na de kleine krimp in april. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was er een productiestijging van 0,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het CBS zegt dat er in de helft van de industriële branches groei van de productie was.

Van de acht grootste branches toonde reparatie en installatie van machines de grootste productiestijging met een plus van bijna 16 procent, terwijl de chemie de grootste daling kende met een min van meer dan 9 procent.

Op maandbasis ging de industriële productie met 0,5 procent omhoog. Het CBS zegt dat de productie doorgaans aanzienlijk schommelt, met dalingen en stijgingen die elkaar snel opvolgen. In mei 2020 bereikte de productie van de industrie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.