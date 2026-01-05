ECONOMIE
VS na operatie Venezuela: dit is ons halfrond

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 20:31
anp050126222 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben na de interventie in Venezuela opnieuw gecommuniceerd hoe het buitenlandbeleid van president Donald Trump gezien moet worden. "Dit is ONS halfrond", staat in een bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "En president Trump zal niet toestaan dat onze veiligheid in gevaar wordt gebracht."
Het bericht op X is voorzien van een zwart-witfoto van president Trump. Die sprak afgelopen weekend zelf over de "Donroe-doctrine", een verwijzing naar de Monroe-doctrine. Die doctrine uit de negentiende eeuw kwam erop neer dat de VS zich verzetten tegen Europese bemoeienis op het westelijk halfrond.
"De Monroe-doctrine is een big deal, maar we hebben die al overtroffen," zei Trump tijdens een persconferentie. "Ze noemen het nu de Donroe-doctrine", vervolgde hij nadat de Venezolaanse leider Nicolás Maduro was opgepakt door Amerikaanse eenheden. "De Amerikaanse dominantie in het westelijk halfrond zal nooit meer ter discussie staan."
