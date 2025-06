VS nemen veiligheidsmaatregelen in het Midden-Oosten

DOHA (ANP/RTR) - De toegang van medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Qatar tot een belangrijke luchtmachtbasis in dat land is beperkt. Die maatregel wordt volgens de ambassade genomen "voor de zekerheid en in het licht van de aanhoudende vijandelijkheden in de regio".

Het gaat om Al Udeid Air Base, even buiten de Qatarese hoofdstad Doha. Dat is de grootste Amerikaanse militaire installatie in het Midden-Oosten. Ook is het ambassadepersoneel gevraagd om waakzaam te zijn.

Persbureau Reuters meldt op basis van twee Amerikaanse overheidsfunctionarissen dat de Amerikaanse krijgsmacht vliegtuigen en schepen heeft verplaatst om te voorkomen dat Iran ze kan aanvallen. Het zou onder meer gaan om vliegtuigen die minder beschut staan op de vliegbasis Al Udeid en om schepen uit een haven in Bahrein.

President Donald Trump zegt dat hij nog overweegt om met Israël Iran aan te vallen. Er zijn ook berichten van Amerikaanse straaljagers en een vliegdekschip die richting het Midden-Oosten gaan.