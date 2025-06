Shell 'heel voorzichtig' met scheepvaart rond Iran, zegt topman

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Shell is "heel voorzichtig" met scheepvaart in het Midden-Oosten als gevolg van het conflict tussen Israël en Iran. Dat heeft topman Wael Sawan van het olie- en gasconcern donderdag gezegd. Volgens hem is vooral de verstoring van navigatiesignalen in de Straat van Hormuz en de Perzische Golf "bijzonder uitdagend".

De Straat van Hormuz is een belangrijke doorvoerroute voor olie en gas. Ongeveer een vijfde van de wereldwijde handel in de fossiele brandstoffen gaat door deze zeestraat. De route is nog altijd open, maar signaalverstoring vormt een grote belemmering voor schepen die erdoorheen varen. Sinds vorige week hebben sommige reders hun olietankers uit voorzorg ook niet meer aangeboden voor routes in het Midden-Oosten.

"Als die slagader om wat voor reden dan ook geblokkeerd raakt, heeft dat enorme gevolgen voor de wereldhandel", zei Sawan. "We hebben plannen klaarliggen voor het geval de situatie verslechtert."