VS: nieuwe aanval op Qatar zou bedreiging voor Washington zijn

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 16:20
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zouden een nieuwe aanval op Qatar zien als een bedreiging voor de veiligheid van de VS. Dat is te lezen in een presidentieel decreet dat maandag werd ondertekend en woensdag is gepubliceerd door het Witte Huis.
De VS biedt Qatar veiligheidsgaranties na een Israëlische aanval op Doha eerder deze maand. Bij die aanval, die was gericht op onderhandelaars van Hamas, kwam een Qatarese staatsburger om het leven. Israël heeft daarvoor maandag excuses aangeboden aan Qatar.
De VS is een bondgenoot van beide landen. In het decreet benadrukt de VS de warme banden die het land heeft met Qatar. Bij een nieuwe aanval op het land zouden ook militaire opties voor een tegenaanval worden overwogen, staat erin. Wat dit zou betekenen voor het bondgenootschap met Israël, is niet duidelijk.
Qatar is op dit moment ook betrokken bij onderhandelingen over een Amerikaans vredesplan voor Gaza. Onderhandelaars van Hamas en Turkije reisden naar Qatar af om het plan te bespreken.
