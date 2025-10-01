ECONOMIE
Landen aan oostgrens Europa kritisch op trage EU

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 16:22
KOPENHAGEN (ANP) - De premiers van Letland, Finland en Litouwen vinden dat de EU te traag reageert op de vele schendingen van het luchtruim in een aantal EU-landen, waaronder die van Denemarken en Polen. Ze hameren alle drie op snelheid, extra defensie-investeringen en solidariteit. Binnen een jaar moet de dronemuur zijn gerealiseerd, zei de Letse premier Evika Silina. De drie jaar waarover de Europese Commissie spreekt, is "veel te lang".
Binnen een tot anderhalf jaar moet het geregeld kunnen worden, denkt Silina. Europa moet wat haar betreft de coördinatie op zich nemen.
De Finse premier Petteri Orpo maakt zich grote zorgen over de veiligheidssituatie in Europa. Volgens de Fin is Europa bijna in hybride oorlog met Rusland, gezien de drones, de cyberaanvallen, de oversteek van illegale migranten vanuit Belarus en vernielingen aan ondergrondse kabels en pijpleidingen, somde hij op. "Daarom moeten we ons nog beter voorbereiden. We moeten er klaar voor zijn."
