VS: olietanker in Straat van Hormuz 'uitgeschakeld'

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zitten achter een aanval op een olietanker die onder de vlag van Palau in de Straat van Hormuz voer. Op X schrijft het regionaal commando van de Amerikaanse strijdmacht dat een F-18 de mv Marivex heeft "uitgeschakeld" door met precisiemunitie de machinekamer te raken.

Het is het zevende schip dat U.S. CENTCOM "uitschakelt", voegt het commando eraan toe. Ook meldt het commando dat 134 vaartuigen zijn omgeleid nadat zij wel een Amerikaans bevel hadden opgevolgd.

De VS hebben als reactie op de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz een eigen blokkade opgeworpen bij Iraanse havens aan de voor de wereldhandel belangrijke zeestraat. Iran is voor zijn olie-export voor grofweg 80 procent afhankelijk van die route. Vooralsnog is Iran daarom gedwongen olie die het produceert op te slaan, in plaats van het uit te voeren. Dat kan consequenties hebben als de Iraanse olieopslag vol dreigt te raken, mogelijk al op korte termijn.