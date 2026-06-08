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Marius Borg Høiby mogelijk na drie maanden voorarrest vrij

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 18:54
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OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby komt mogelijk na ruim drie maanden voorarrest vrij. De rechtbank van Oslo heeft maandag ingestemd met zijn verzoek om vrijgelaten te worden om bij zijn zieke moeder, de Noorse kroonprinses Mette-Marit, te kunnen zijn. Het Openbaar Ministerie is tegen die beslissing in beroep gegaan, melden Noorse media. Tot het beroep dient, blijft Høiby nog vastzitten.
De 29-jarige Høiby zit sinds de dag voor zijn proces op 3 februari van start ging vast. Hij werd destijds gearresteerd en aangeklaagd voor nieuwe strafbare feiten tegen een ex-vriendin en in voorarrest geplaatst om recidivegevaar. Dat werd daarna verschillende keren verlengd.
Eerdere pogingen van Høiby om vrij te komen werden steeds afgewezen. Zijn advocaten dienden vrijdag een nieuw verzoek in, gezien de ontwikkelingen rondom de gezondheid van de kroonprinses, die ernstig ziek is. Mette-Marit werd op dezelfde dag op de wachtlijst gezet voor een longtransplantatie.
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