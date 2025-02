VS onder Trump breken weer met Mensenrechtenraad van VN

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten te breken met de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Hij herhaalt daarmee het beleid uit zijn eerste ambtsperiode, toen de Verenigde Staten zich ook al terugtrokken uit de raad.

Trump ondertekende ook een decreet om te stoppen met financiering van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA. Hij noemde de Amerikaanse geldstroom naar de VN buiten proportie.

Volgens de Mensenrechtenraad is er voor de VS geen formele procedure om op te stappen, omdat het land momenteel geen lid met stemrecht is. De raad telt 47 leden die worden gekozen door de Algemene Vergadering van de VN. De VS zaten van 2022 tot vorig jaar in de raad.

De besluiten van Trump vallen op de dag dat hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontvangt. De VS beschuldigen de raad al langer van vooringenomenheid tegen Israël.