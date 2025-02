Politie kreeg al honderden tips over kunstroof Assen

ASSEN (ANP) - De politie heeft tot dusver honderden tips ontvangen over de kunstroof in het Drents Museum van twee weekenden terug. De tips gaan onder andere over waar de verdachten zijn geweest na het stelen van de Roemeense kunstschatten en met wie ze contact hadden, zo werd dinsdag gemeld in het programma Opsporing Verzocht.

Met die nieuwe informatie probeert de politie de gouden helm en drie armbanden terug te vinden. Maar tot die tijd blijven volgens de politie alle vragen rond de kunstroof belangrijk.

Verder roept de politie mensen op zich te melden die in de buurt van Rolde, waar de voor de diefstal gebruikte Golf uitgebrand werd gevonden, een ander voertuig hebben gezien.

In de nacht van vrijdag 24 januari op zaterdag 25 januari wisten de dieven binnen te komen nadat een explosief was afgegaan bij het museum. Drie verdachten, twee mannen en een vrouw, zitten nog vast.