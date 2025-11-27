VS onderzoeken asielaanvragen die zijn goedgekeurd onder Biden

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten onderzoeken alle asielaanvragen die zijn goedgekeurd toen de vorige president Joe Biden aan de macht was. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Veiligheid bekend nadat twee leden van de Nationale Garde waren neergeschoten in hoofdstad Washington. De autoriteiten verdenken een Afghaanse man van die schietpartij.

Het ministerie bevestigde dat de verwerking van alle immigratieverzoeken rond Afghanen voor onbepaalde tijd wordt stopgezet. "De regering-Trump bekijkt ook alle asielzaken die zijn goedgekeurd onder de regering-Biden, die er niet in slaagde deze aanvragers op grote schaal te screenen", staat in een verklaring.

President Donald Trump heeft de schietpartij omschreven als een terreurdaad. Hij noemde de dader een "beest" dat door de regering van zijn voorganger naar de VS is gehaald. De vader van een van de neergeschoten gardisten vertelde de krant The New York Times dat zijn dochter dodelijk gewond is. "Ze zal niet herstellen."