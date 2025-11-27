Schoof botst met Kamer over extra geld voor Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister-president Dick Schoof is donderdagavond in aanvaring gekomen met de Tweede Kamer over extra geld voor Oekraïne. Een meerderheid wil volgend jaar 2 miljard euro extra steun aan de regering in Kyiv geven, maar Schoof wil daar pas bij de voorjaarsnota over praten.

Schoof benadrukte dat Nederland veel steun geeft aan Oekraïne. "Veel meer dan andere landen." Het kabinet benadrukt al langer dat zuidelijke EU-lidstaten meer moeten gaan doen. Als Nederland toch extra geld geeft, zou dat er volgens de premier "toe kunnen leiden dat anderen denken: dat heeft Nederland alweer gedaan en dat hoeven wij niet te doen".

Dat standpunt viel slecht in de Kamer. "Nederland moet zich niet laten afleiden door klaplopers en zelf zijn morele koers trekken", reageerde Derk Boswijk (CDA). Een opmerking van hem over een boekhoudersmentaliteit viel slecht bij Schoof. Hanneke van der Werf (D66) "betwijfelt zeer" dat andere landen meer gaan doen als Nederland minder steun geeft.