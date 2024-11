Europees talent Laros ook kandidaat wereldtalent in atletiek

MONACO (ANP) - Atleet Niels Laros maakt ook kans op de verkiezing tot talent van het jaar in de wereld. De 19-jarige middenafstandloper uit Oosterhout behoort tot de drie finalisten in de verkiezing van de mondiale bond World Athletics. Hij werd in oktober al uitgeroepen tot Europees talent van het jaar.

Laros eindigde dit jaar in Parijs als zesde in de olympische finale van de 1500 meter in een Europees juniorenrecord (onder 20 jaar) van 3.29,54. Ook verbeterde hij op de FBK Games in Hengelo het wereldrecord op de 1000 meter bij de junioren tot 2.14,37.

Zijn concurrenten in de mondiale verkiezing zijn de Italiaanse verspringer Mattia Furlani en de Jamaicaanse hinkstapspringer Jaydon Hibbert. World Athletics maakt op 1 december de winnaar bekend.