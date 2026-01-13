Vier arrestaties bij Iraanse ambassade na gooien met stenen

DEN HAAG (ANP) - Bij de Iraanse ambassade in Den Haag zijn dinsdagavond vier mensen aangehouden. Ze gooiden met stenen naar de ambassade en probeerden het hek bij het gebouw over te klimmen, bevestigt de politie berichtgeving van 112-website Regio15.

De arrestaties waren rond 21.00 uur. Of er meer mensen bij de ambassade vernielingen aanrichtten, weet de politiewoordvoerder niet. Volgens hem waren er gedurende de dag demonstraties bij de ambassade aan de Duinweg.

Regio15 meldt dat er na de arrestaties extra bewaking is ingezet bij en rondom de ambassade. De politie kan daar niets over kwijt.

In Nederland wordt de afgelopen dagen net als in Iran zelf gedemonstreerd tegen het regime van dat land. Mensenrechtenorganisaties geven aan dat in Iran met dodelijk geweld wordt opgetreden tegen de demonstranten en dat dit al tot veel slachtoffers heeft geleid.