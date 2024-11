VS: Rusland zit achter video over verkiezingsfraude in Georgia

WASHINGTON (ANP) - Amerikaanse inlichtingendiensten geven Rusland de schuld van het verspreiden van een video waarin een Haïtiaanse immigrant beweert meerdere keren te hebben gestemd in de Amerikaanse staat Georgia. Dat meldt The Wall Street Journal (WSJ). De beweringen van de kiezer zouden vals zijn. Later vrijdag volgt een formele verklaring over de kwestie, aldus de krant.

Georgia is een van de zeven zogenoemde swing states in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dinsdag tussen de Democraat Kamala Harris en de Republikein Donald Trump. In die staten is het moeilijk te voorspellen wie van de twee kandidaten zal winnen.

Amerikaanse instanties hebben al vaker gezegd dat Rusland van plan is verdeeldheid te zaaien in aanloop naar de verkiezingen. Rusland ontkent de beschuldigingen.