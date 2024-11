Schopman nieuwe bondscoach Duitse hockeysters

MÖNCHENGLADBACH (ANP) - Janneke Schopman is de nieuwe bondscoach van de Duitse hockeysters. De Nederlandse oud-international is de opvolgster van de deze week gestopte Valentin Altenburg, meldt de Duitse hockeybond.

Schopman was al in dienst van de Duitse hockeybond. "Hoewel het onverwacht kwam, verheug ik me op mijn nieuwe functie", zei ze. "Het is een grote eer dat ze mij hebben gevraagd de bondscoach te worden. Het team heeft veel potentie", zei ze over het team dat op de Olympische Spelen in Parijs tot de kwartfinales kwam.

De 47-jarige Schopman speelde 212 interlands voor het Nederlands elftal. Ze werd met Oranje Europees kampioen en wereldkampioen en veroverde in 2008 olympisch goud. Ze was eerder coach van SCHC en bondscoach van de Verenigde Staten en India, waar ze in februari van dit jaar ontslag nam.