VS sluiten tijdelijk luchthaven El Paso, redenen onduidelijk

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 14:57
EL PASO (ANP/RTR) - Alle vluchten van en naar de Amerikaanse stad El Paso zijn voor tien dagen opgeschort. Dat meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. De luchthaven in de aan Mexico grenzende stad is volgens de FAA gesloten om "speciale veiligheidsredenen", zonder te specificeren wat die inhouden. De maatregel duurt tot 21 februari.
De luchtvaartautoriteit wilde niet ingaan op vragen van persbureau Reuters. Datzelfde persbureau linkt de sluiting wel aan de mogelijke inzet van antidronetechnologie. Het Pentagon zou dergelijke afweermaatregelen inzetten tegen drones die in het grensgebied worden gebruikt door drugskartels.
De Democratische afgevaardigde van El Paso, Veronica Escobar, meldt dat zij niet vooraf werd gewaarschuwd voor de sluiting. Er zou geen directe dreiging in de omgeving zijn. Escobar noemt het besluit ongehoord en zeer schadelijk voor de stad. Ze heeft de FAA opgeroepen de beperkingen per direct in te trekken.
