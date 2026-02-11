Glennis Grace heeft een nieuw hoofstuk toegevoegd aan haar toch al roerige reputatie: dit keer was niet zij degene die uitdeelde, maar werd ze onzedelijk betast door een man met een wandelstok tijdens de Hierezitting in Maastricht, een carnavalsevenement met bijna zeshonderd mannen in de zaal. Terwijl zij aan haar tweede liedje bezig was, zou een oudere bezoeker haar boezem hebben aangetikt met zijn stok, waarna Grace het optreden prompt afbrak en de zaal verliet, gesteund door haar bokservriend Eddy.

Het contrast met haar eerdere Jumbo‑rel, waarbij ze werd veroordeeld voor geweld in een supermarkt na een ruzie rond haar zoon, is scherp: toen stond ze zelf terecht, nu wordt zij het slachtoffer. Toch blijft de sfeer van sensatie aan haar kleven ; showbazen en juicekanalen buitelen over elkaar heen om te suggereren dat de “hitsige opa” mogelijk door haar entourage is aangepakt, al is daarvan niets bevestigd.