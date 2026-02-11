Sarah Ferguson - die zoveel geld nodig heeft dat ze rijke veroordeelde pedofielen te vrien moest houden - beraamt een opmerkelijke comeback in het openbare leven – geheel zonder Andrew Mountbatten-Windsor. Volgens Engelse media is ze nu in de Verenigde Arabische Emiraten (ze is haar huis kwijt) en verzint ze een list voor de rest voor haar leve

Tot voor kort woonden ze nog met haar ex samen in Royal Lodge, Andrews immense landhuis in Windsor,liefst drie decennia na hun scheiding.

De voormalige prinses heeft haar ex-man door de jaren heen herhaaldelijk publiekelijk verdedigd en hem omschreven als een 'aardige, goede man' en een 'fantastische vader', terwijl ze de steeds sterker wordende beschuldigingen aan zijn adres handig ontweek.

Ze zou nu tegen een vriendin hebben gezegd: 'Als ik terugkom, zal ik wat afstand moeten nemen van Andrew.

Maar vrienden denken dat ze zichzelf voor de gek houdt als ze denkt dat ze de draad weer kan oppakken en een normaal leven kan leiden.

E-mails tussen de ex-hertogin en Epstein laten zien dat ze hem herhaaldelijk om geld vroeg om haar schulden af ​​te betalen, en ook om praktische steun gedurende een aanzienlijke periode.

Ze is niet de enige royal in nood. Er is Andrew, en de Noorse kroonprinses, en als hij nog zou hebben geleefd was er zeker onze Bernhard.

De documenten bevatten bewijsmateriaal dat ze nauw contact met hem bleef houden nadat hij was vrijgelaten uit de gevangenis voor seksuele misdrijven tegen kinderen. Ze nam zelfs haar twee dochters, prinses Beatrice en Eugenie, mee uit lunchen vijf dagen na zijn vrijlating.

Ze bood Epstein ook in besloten kring haar diepe excuses aan voor haar publieke veroordeling van hem, en beweerde dat ze dit alleen had gedaan om haar carrière als kinderboekenschrijfster te beschermen.

