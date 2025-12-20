VS stellen driehoeksoverleg voor met Oekraïne en Rusland

KYIV (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben voorgesteld om in Florida gesprekken te voeren samen met Oekraïense en Russische vertegenwoordigers. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag tegen verslaggevers.

Of Oekraïne akkoord gaat met een overleg tussen de drie landen hangt volgens Zelensky af van lopende gesprekken tussen de VS en Oekraïne. Mogelijk neemt ook een Europese delegatie deel aan de gesprekken. Zelensky zei ook dat hij van plan is de kwestie te bespreken met het hoofd van de Oekraïense delegatie, Roestem Oemjerov.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een vredesplan tussen Oekraïne en Rusland.