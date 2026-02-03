De miljardiars van de wereld per land

|Rang
|Land / Gebied
|Aantal miljardairs (2025)
|Aantal (vorig jaar)
|Totale nettowaarde (2025)
|Nettowaarde (vorig jaar)
|Rijkste persoon
|Geschat vermogen
|#10
|Verenigd Koninkrijk
|55
|55
|238 miljard dollar
|225 miljard dollar
|Michael Platt
|18,8 miljard dollar
|#9
|Brazilië
|56
|69
|212 miljard dollar
|231 miljard dollar
|Eduardo Saverin
|34,5 miljard dollar
|#8
|Hongkong*
|66
|67
|335 miljard dollar
|330 miljard dollar
|Li Ka-shing
|38,9 miljard dollar
|#7
|Italië
|74
|73
|339 miljard dollar
|302 miljard dollar
|Giovanni Ferrero
|38,2 miljard dollar
|#6
|Canada
|76
|67
|359 miljard dollar
|315 miljard dollar
|Changpeng Zhao
|62,9 miljard dollar
|#5
|Rusland
|140
|120
|580 miljard dollar
|537 miljard dollar
|Vagit Alekperov
|28,7 miljard dollar
|#4
|Duitsland
|171
|132
|793 miljard dollar
|644 miljard dollar
|Dieter Schwarz
|41 miljard dollar
|#3
|India
|205
|200
|941 miljard dollar
|954 miljard dollar
|Mukesh Ambani
|92,5 miljard dollar
|#2
|China
|450
|406
|1,7 biljoen dollar
|1,3 biljoen dollar
|Zhang Yiming
|65,5 miljard dollar
|#1
|Verenigde Staten
|902
|813
|6,8 biljoen dollar
|5,7 biljoen dollar
|Elon Musk
|342 miljard dollar
Loading