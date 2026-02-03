ECONOMIE
De miljardiars van de wereld per land

dinsdag, 03 februari 2026 om 6:38
Waar zitten de rijkste mensen?
De rijken worden steeds rijker – en ze wonen allang niet meer alleen in New York, Londen of Hongkong. Wereldwijd is het aantal miljardairs de afgelopen jaren explosief gegroeid, met nieuwe fortuinen uit tech, logistiek, vastgoed en zelfs bottled water. Terwijl de Verenigde Staten nog altijd met ruime voorsprong het grootste aantal superrijken tellen, schuiven China en India snel aan als nieuwe zwaartepunten van het mondiale vermogen. In kleinere economieën, van Singapore tot Saoedi-Arabië, schiet het aantal miljardairs procentueel zelfs nog sneller omhoog.
RangLand / GebiedAantal miljardairs (2025)Aantal (vorig jaar)Totale nettowaarde (2025)Nettowaarde (vorig jaar)Rijkste persoonGeschat vermogen
#10Verenigd Koninkrijk5555238 miljard dollar225 miljard dollarMichael Platt18,8 miljard dollar
#9Brazilië5669212 miljard dollar231 miljard dollarEduardo Saverin34,5 miljard dollar
#8Hongkong*6667335 miljard dollar330 miljard dollarLi Ka-shing38,9 miljard dollar
#7Italië7473339 miljard dollar302 miljard dollarGiovanni Ferrero38,2 miljard dollar
#6Canada7667359 miljard dollar315 miljard dollarChangpeng Zhao62,9 miljard dollar
#5Rusland140120580 miljard dollar537 miljard dollarVagit Alekperov28,7 miljard dollar
#4Duitsland171132793 miljard dollar644 miljard dollarDieter Schwarz41 miljard dollar
#3India205200941 miljard dollar954 miljard dollarMukesh Ambani92,5 miljard dollar
#2China4504061,7 biljoen dollar1,3 biljoen dollarZhang Yiming65,5 miljard dollar
#1Verenigde Staten9028136,8 biljoen dollar5,7 biljoen dollarElon Musk342 miljard dollar
* Hongkong is een autonome regio van China.

