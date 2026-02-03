Dagboek onthult traumatisch verhaal

In de vrijgegeven documenten bevindt zich een dagboekfragment van een slachtoffer dat beweert rond 2002, toen zij 16 of 17 jaar oud was, een dochter te hebben gekregen van Epstein. Volgens haar getuigenis werd het kind slechts tien minuten na de geboorte bij haar weggehaald. De bevalling zou onder toezicht hebben gestaan van Epsteins voormalige vriendin Ghislaine Maxwell.

"Ze werd geboren, ik hoorde haar huilen!" schreef het slachtoffer in haar dagboek. "Waar is ze?" Bij de dagboekaantekeningen werd ook een echografie aangetroffen, gedateerd op 20 weken zwangerschap.

(Er zijn geen screenshots vrijgegeven van echo en dagboek. Het dagboek maakt deel uit van lopende rechtszaken (de vrouw spande in 2023 een zaak aan tegen Epstein-medewerker Leon Black onder het pseudoniem "Jane Doe"). Om haar privacy te beschermen en de juridische procedure niet te verstoren, zijn de originele pagina's niet gepubliceerd.)

Eugenetica-obsessie

De documenten bevestigen eerdere berichten over Epsteins fascinatie voor transhumanisme en eugenetica. Het slachtoffer beschrijft in haar dagboek hoe Epstein haar probeerde te overtuigen dat hij "een superieure genenpool" bezat. Zij voelde zich, naar eigen zeggen, "een menselijke broedmachine".

Hoewel nooit officieel is bevestigd dat Epstein kinderen had – in zijn testament uit 2019 wordt geen nageslacht genoemd – suggereren de nieuwe documenten dat hij mogelijk wel degelijk vader is geworden.

Kader: De Epstein-documenten in cijfers

Gegeven Aantal Vrijgegeven pagina's 3 miljoen Afbeeldingen 180.000 Video's 2.000 Totaal DOJ-documenten 6 miljoen pagina's Datum vrijgave 30 januari 2026