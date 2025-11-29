Waarom kunnen sommigen functioneren op 4 uur slaap en anderen niet?

Radioloog en onderzoeker aan de universiteit van Utah Jeff Anderson: "Dit is een opwindend inzicht. Misschien zijn sommige hersenen in staat om gedurende korte periodes van de dag te verwezenlijken wat andere hersenen tijdens de slaap doen." Anderson legt uit dat het mogelijk is dat kortslapers herinneringen aanmaken terwijl ze wakker zijn. Daardoor hoeven ze 's nachts minder lang te slapen . Een andere mogelijke verklaring is dat de korte slapers overdag in slaap vallen zonder het te beseffen.

Wereldleiders en CEO's hebben er een handje van: functioneren op maar een paar uur slaap. Terwijl de gewone sterveling zich toch echt stukken beter voelt na minstens 7 uur slapen. Hoe dat kan, is een vraag die wetenschappers al jaren bezighoudt. Nu lijkt er een verklaring.

De meeste mensen krijgen door te weinig slaap last van prikkelbaarheid en een slechte concentratie. Bovendien hebben ze een verhoogd risico op chronische ziekten als een hoge bloeddruk, diabetes type 2, depressie, obesitas en bepaalde vormen van kanker. Kortslapers, mensen die minder dan 6 uur slapen, functioneren echter wel prima na een korte nachtrust.

Uit hersenscans bij 1.200 proefpersonen is gebleken dat kortslapers sterkere verbindingen hebben tussen de hippocampus, het gebied dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de zintuiglijke informatie, en het geheugen.