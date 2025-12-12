VS stoppen vlucht met uitgezette burgers naar Venezuela

CARACAS (ANP/RTR) - Venezuela heeft bekendgemaakt dat Washington een vlucht met uitgewezen Venezolanen naar Caracas heeft geschrapt. Het toestel zou zoals gebruikelijk vrijdag op de internationale luchthaven Maiquetía landen. Maar die is volgens het Venezolaanse ministerie van Binnenlandse Zaken door de VS eenzijdig opgeschort.

Dit gebeurt kort nadat de strijdkrachten van de VS deze week een olietanker bij Venezuela hebben opgebracht. De spanningen tussen de twee landen stijgen mede door de activiteiten van de Amerikaanse strijdkrachten niet ver van Venezuela op de Caribische Zee. Afgelopen week wist een ondergedoken oppositieleidster, María Corina Machado, over zee naar Curaçao te ontkomen en vervolgens naar Europa te reizen.

Caracas gaat ervan uit dat Washington de zaak opheldert en rechtzet. Begin deze maand werden de vluchten met uitgewezen Venezolanen ook enige tijd stilgelegd na dreigementen van de VS dat het Venezolaanse luchtruim erg gevaarlijk is.