ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS stoppen vlucht met uitgezette burgers naar Venezuela

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 16:33
anp121225163 1
CARACAS (ANP/RTR) - Venezuela heeft bekendgemaakt dat Washington een vlucht met uitgewezen Venezolanen naar Caracas heeft geschrapt. Het toestel zou zoals gebruikelijk vrijdag op de internationale luchthaven Maiquetía landen. Maar die is volgens het Venezolaanse ministerie van Binnenlandse Zaken door de VS eenzijdig opgeschort.
Dit gebeurt kort nadat de strijdkrachten van de VS deze week een olietanker bij Venezuela hebben opgebracht. De spanningen tussen de twee landen stijgen mede door de activiteiten van de Amerikaanse strijdkrachten niet ver van Venezuela op de Caribische Zee. Afgelopen week wist een ondergedoken oppositieleidster, María Corina Machado, over zee naar Curaçao te ontkomen en vervolgens naar Europa te reizen.
Caracas gaat ervan uit dat Washington de zaak opheldert en rechtzet. Begin deze maand werden de vluchten met uitgewezen Venezolanen ook enige tijd stilgelegd na dreigementen van de VS dat het Venezolaanse luchtruim erg gevaarlijk is.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading