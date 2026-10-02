VS sturen meer marineschepen naar Midden-Oosten

SAN DIEGO/WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De VS hebben zeven extra marineschepen naar het Midden-Oosten gestuurd, inclusief het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt, melden verscheidene media. Ze zijn eerder deze week uit San Diego vertrokken en komen half of eind november in de beoogde regio aan.

Dat is nadat in de VS verkiezingen zijn gehouden voor onder meer het Congres. President Donald Trump zou mogelijk overwegen na die verkiezingen meer aanvallen op Iran uit te voeren. Er zijn doorgaans ongeveer twintig Amerikaanse marineschepen in de regio die onder meer de scheepvaart van en naar Iran proberen te blokkeren.

Met de zeven schepen gaan ongeveer 9000 Amerikaanse militairen naar de regio. Daar zijn al naar schatting 50.000 Amerikaanse militairen.