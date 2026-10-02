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Franse regio schat schade onderwijsdemonstraties op 25 miljoen

Samenleving
door anp
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LYON (ANP) - De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes, waar onder meer Lyon onder valt, schat de schade als gevolg van de aanhoudende onderwijsprotesten op circa 25 tot 30 miljoen euro. Dat zeggen de lokale autoriteiten tegen BFMTV.
In het land wordt al dagen gedemonstreerd door scholieren, en nu ook universitair studenten. Zij zijn boos op de in hun ogen gebrekkige onderwijskwaliteit en voorzieningen. Op verschillende plekken in het land leidde dat tot opstootjes met de ordediensten, maar ook tot brandstichting en vernieling. Honderden mensen werden al opgepakt, onder wie veel minderjarigen.
"Dat is 25 tot 30 miljoen euro die we verliezen aan het renoveren van de middelbare scholen in onze regio", aldus het regiobestuur tegen de Franse nieuwszender. "De regio heeft 180 blokkades in drie dagen geteld, en negentig aanvallen gericht tegen middelbare scholen." De bewindspersoon voegt eraan toe dat het niet aan de belastingbetaler is daarvoor op te draaien.
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