VS trekken belangrijke standaard voor broeikasgassen in

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De regering-Trump heeft bepalend klimaatbeleid teruggedraaid dat onder meer juridische grond gaf aan welke broeikasgassen een gevaar vormen voor mensen en hun leefomgeving. Onder andere methaan en koolstofdioxide werden daarin benoemd als schadelijk voor mensen. Tegelijkertijd wordt wetgeving rond de uitstootregulering van wegvoertuigen ingetrokken.

De zogenoemde 'endangerment finding' van de Amerikaanse milieubeschermingsdienst EPA werd in 2009 onder toenmalig president Barack Obama uitgevaardigd. In een reactie op X schrijft de oud-president dat zonder endangerment finding "we minder veilig, minder gezond en minder goed in staat zijn om klimaatverandering te bestrijden - dit alles om ervoor te zorgen dat de fossiele industrie nóg meer geld kan verdienen".

De classificatie werd een belangrijk uitgangspunt van veel klimaatbeleid, dat onder meer invloed had op de auto-industrie in de VS. "Het omvat werkelijk alles", zei voormalig advocaat van EPA en het ministerie van Justitie Meghan Greenfield tegen de BBC. "Alle normen in alle sectoren zijn gebaseerd op deze ene standaard." Zo had de wetenschappelijke richtlijn ook zijn weerslag op regulering in de energiesector, bijvoorbeeld regels omtrent methaanlekken in de oliesector.

Reguleringskosten besparen

Volgens de regering-Trump moet de intrekking de industrie zo'n 1,3 biljoen dollar (1,1 biljoen euro) aan reguleringskosten besparen, waardoor "de autoprijzen naar beneden zullen kelderen", aldus de president.

Verwacht wordt dat het intrekken van de maatregelen snel tot rechtszaken leidt van belangen- en klimaatgroepen.