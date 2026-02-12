Tennisser Griekspoor in kwartfinale tegen Auger-Aliassime

ROTTERDAM (ANP) - Félix Auger-Aliassime is vrijdag de tegenstander van Tallon Griekspoor in de kwartfinale van het ABN AMRO Open. De nummer 6 van de wereldranglijst uit Canada versloeg de Serviër Hamad Medjedovic in Ahoy: 6-4 6-4.

Griekspoor schaarde zich woensdag met een zege op de Fransman Quentin Halys bij de laatste acht: 7-5 7-6 (11).

Ook Botic van de Zandschulp bereikte de kwartfinale. Hij rekende in twee sets af met de 27-jarige Griek Stefanos Tsitsipas: 6-4 7-6 (4). De als eerste geplaatste Alex De Minaur is zijn volgende tegenstander. De Australiër versloeg de Zwitser Stan Wawrinka (6-4 6-2).