Tennisser Griekspoor in kwartfinale tegen Auger-Aliassime

donderdag, 12 februari 2026 om 22:06
ROTTERDAM (ANP) - Félix Auger-Aliassime is vrijdag de tegenstander van Tallon Griekspoor in de kwartfinale van het ABN AMRO Open. De nummer 6 van de wereldranglijst uit Canada versloeg de Serviër Hamad Medjedovic in Ahoy: 6-4 6-4.
Griekspoor schaarde zich woensdag met een zege op de Fransman Quentin Halys bij de laatste acht: 7-5 7-6 (11).
Ook Botic van de Zandschulp bereikte de kwartfinale. Hij rekende in twee sets af met de 27-jarige Griek Stefanos Tsitsipas: 6-4 7-6 (4). De als eerste geplaatste Alex De Minaur is zijn volgende tegenstander. De Australiër versloeg de Zwitser Stan Wawrinka (6-4 6-2).
