Advocaat Fed-bestuurder Cook wil rechtszaak aanspannen om ontslag

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 17:52
anp260825165 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse Federal Reserve-bestuurder Lisa Cook gaat de poging van president Donald Trump om haar uit de centrale bank te verwijderen aanvechten via een gang naar de rechter, zei haar advocaat dinsdag.
"Zijn poging om haar te ontslaan, uitsluitend gebaseerd op een doorverwijzingsbrief, ontbeert elke feitelijke en juridische grondslag. We zullen een rechtszaak aanspannen om deze illegale actie aan te vechten," verklaarde advocaat Abbe Lowell.
Trump kondigde dinsdag het ontslag aan van Cook, die in 2022 werd aangesteld door toenmalig president Joe Biden. Trump beschuldigt haar van hypotheekfraude en had vorige week aangekondigd haar te ontslaan als zij niet uit eigen beweging zou vertrekken. Cooks advocaat zei eerder al dat zij van plan waren alle nodige maatregelen te nemen om de actie van Trump te voorkomen.
