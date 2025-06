VS: Trump stopte Israëls plan om Iraanse leider Khamenei te doden

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de afgelopen dagen een Israëlisch plan tegengehouden om de Iraanse opperste leider ayatollah Ali Khamenei te vermoorden. Dat zeiden twee anonieme Amerikaanse officials zondag tegen persbureau Reuters.

"Hebben de Iraniërs al een Amerikaan gedood? Nee. Totdat dat gebeurt, hebben we het nog niet eens over het aanpakken van de politieke leiders", aldus een van de bronnen.

De functionarissen zeiden dat de Israëliërs hadden gemeld dat ze de mogelijkheid hadden om de Iraanse leider te vermoorden, maar dat Trump het plan afwees.

Op Fox News wilde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niet op de berichten reageren. "Maar ik kan u wel vertellen dat we zullen doen wat we moeten doen. En ik denk dat de Verenigde Staten weten wat goed is voor de Verenigde Staten," zei Netanyahu.