VS vallen doelen aan in zuiden Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 3:22
WASHINGTON/TEHERAN/DOHA (ANP) - De Amerikaanse strijdkrachten hebben maandag doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het betrof onder andere boten die mijnen wilden leggen en raketlanceerinstallaties. Het Amerikaanse Centrale Commando (CENTCOM) omschrijft de aanvallen als defensieve handelingen, bedoeld om "onze troepen te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten".
Iraanse persbureaus meldden eerder explosies in verschillende Iraanse steden nabij de Straat van Hormuz. De oorzaak ervan was volgens deze berichten onbekend.
Bij de havenstad Bandar Abbas werden drie ontploffingen gehoord, aldus het persbureau Mehr. De situatie zou onder controle zijn.
Het persbureau Fars berichtte over explosies nabij Sirik en Jask. Hoe de situatie daar nu is, is niet bekendgemaakt.
Ondertussen is een Iraanse delegatie met onder andere minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi in de Qatarese hoofdstad Doha om met de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani te spreken over een mogelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. Volgens het persbureau AFP gaan de gesprekken onder andere over zaken die met de Straat van Hormuz te maken hebben en het verrijkte uranium waarover Iran beschikt. Ook de bevroren Iraanse tegoeden zouden onderwerp van gesprek zijn.
